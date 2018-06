Op zoek naar naamsbekendheid stopt Halderberge weer geld in topevenementen

De Brabantse Ruiterdagen, de Hoevens fietsvierdaagse en de Stichting Matthäus Passion mochten vorig jaar al op duizend piek declaren bij de gemeente. De sponsorbijdrage is ook dit jaar van kracht. Daar komt nu ook het Oudenbosch Mannenkoor bij. Zij moeten voor hun kapelconcerten uitwijken naar de basiliek en maken daardoor veel hogere kosten. Dat geldt evenzeer voor de Stichting Cultuur Oudenbosch, die in plaats van de kapel van Saint Louis centrum Bovendonk gebruikt voor hoogstaande muzikale uitvoeringen van doorgaans internationale musici.

Uitstraling

Volgens wethouder Thomas Melisse dragen de evenementen bij aan een grotere naamsbekendheid van de gemeente. ,,Het zijn activiteiten met een grote uitstraling, een zekere traditie en ze trekken veel publiek van buitenaf.''

Omdat de restauratie van de Saint Louis-kapel nog niet is begonnen, mogen het Mannenkoor en de Cultuurstichting het dubbele bedrag (2000 euro) tegemoet zien. Herstel van de kapel is gekoppeld aan de start van het project religieus erfgoed en de bevindingen van de kwartiermaker.

Buitenwacht

Een verzoek van de verkiezing van het beste West-Brabantse carnavalslied, jaarlijks in 't Tapperijke in Hoeven, wordt niet gehonoreerd. Melisse denkt dat het festival nog te weinig met de buitenwacht gedeeld wordt, 'waarmee niet gezegd dat het geen goed initiatief is.'

Ook de Hoevense carnavalsoptocht en de Gastelse triatlon staan niet langer op het rijtje. De eerste kreeg vorig jaar een bijdrage, die moest voorzien in de registratie van de optocht door Omroep Brabant. ,,Van de triatlon is geen nieuwe aanvraag binnen gekomen'', stelt Melisse.

Naamsverandering

In de begroting van de gemeente is overigens een bedrag van 10.000 euro opgenomen voor sponsoring van niet-commerciële evenementen, die bijdragen aan groeiende belangstelling voor Halderberge. Het college verwacht als tegenprestatie dat de naam Halderberge in de promotionele activiteiten van de organisatoren wordt meegenomen. Naamsverandering is niet nodig. De Hoevense fietsvierdaagse blijft de Hoevense fietsvierdaagse en het worden geen Halderbergse Ruiterdagen.

Voorzitter Jac Moerings van het hippisch evenement is tevreden over de bijdrage van de gemeente al stelt hij daar ook VIP-klaarten tegenover. ,,Dat doen we met al onze sponsors zo. Overigens zit het voor het eerst sinds jaren wel snor met het beschikbare budget van de Ruiterdagen. Volgende week nog een beetje netwerken bij een haringparty en we hebben de zaak rond.'' De Ruiterdagen zijn op 30 juni en 1 juli.

Overmacht

Bijzonder is wel de toekenning aan de Matthäus Passion. Het muzikale lijdensverhaal werd voor het eerst in 25 jaar niet in Oudenbosch, maar in Wouw opgevoerd. En toch keert de gemeente de 1000 euro uit. Volgens stichtingsvoorzitter Ben Cartens van de Passion is het pure overmacht. ,,Ook wij wachten met smart tot de kapel van Saint Louis is aangepakt. In april waren we voor het eerst aangewezen op de Lambertuskerk in Wouw. Dat valt duurder uit dan de kapel.''