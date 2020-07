Op zoek naar het verhaal van Polar Bear Stanley Simpson: ‘We hebben niet meer dan een naam’

Wanneer Van Roomen eerder dit jaar met Daan Breugelmans in gesprek raakt en de twee uiteindelijk over Stan Simpson komen te praten, zijn de plannen voor een film gauw gemaakt. Breugelmans vormt samen met Job Elshout, Lars de Graaf en Casper van Loon namelijk The Dutch Bears, een club van vier 21-jarige mannen die zich al jarenlang verdiepen in de bevrijding van de stad en de dorpen en al verschillende films hierover maakten.



Maar het verhaal van Stanley Simpson is andere koek, zegt Breugelmans: ,,Hiervoor maakten we vooral films over de Polar Bears in het algemeen, dit is zo persoonlijk. We weten echt helemaal niks van deze man, we hebben alleen een naam. Maar het doel is zijn verhaal te vertellen: wat heeft ie meegemaakt, waar is ie geweest? Het allermooiste zou zijn als we hem nog zouden ontmoeten. Dit wordt één grote zoektocht, geen idee waar we eindigen.’’