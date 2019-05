Op zoek naar dino-skeletten in Gastels speelbos

OUD GASTEL - Terwijl wethouder Jan Mollen verderop een praatje houdt en het begunstigersbord onthuld, wroeten de broertjes Hugo en Floris de Beukelaer in moeder aarde. De toespraken kunnen de mannen gestolen worden, het Gastels Speelbos is open en dat staat voor het spelend duo gelijk aan vieze handen krijgen.

Oud Gastel had een kwart eeuw geleden niet eens een bos, laat staan een speelbos. Maar achter zwembad Blankershove was een sterke behoefte aan meer groen in het wat saaie poldergebied. Op zo'n acht hectare zijn bomen geplant, wandelpaden aangelegd. Speelvoorzieningen ontbraken nog. ,,In de zomer van 2017 kwamen we met de gemeente en scouting in het bos bijeen voor een spelletjesochtend met de kinderen‘’, zegt Sandra Koeken van de stichting Groen Ontmoet, ,,Daar is het idee geboren.‘’ Als landschapsarchitecten mochten de kinderen op tekening aangeven hoe het gedroomde speelbos eruit moest zien.

Een naam was er ook snel: ‘t Gastels speelbos, het bos vol verrassingen. Al eerder had Groen Ontmoet plannen voor de oude speeltuin in de Kerkstraat ontvouwt. Daar komt in juni tijdens de nationale modderdag een klimtoestel bij. Koeken: ,,We streven ernaar kinderen weer terug met de natuur in contact te brengen. Buiten spelen en ravotten in plaats van aan de spelcomputer.‘’ Dat lukt deze woensdagmiddag aardig. Zeker vijftig kinderen wonen de officiële opening bij.

Waterwingebied

Dat het nog twee jaar geduurd heeft tot tekening werkelijkheid werd, komt omdat het dorpsbos in nabij een waterwingebied ligt en er ook archeologisch onderzoek verricht moest worden. Welk historisch stukje Gastel hier gelegen kan hebben, weet niemand. Maar het is precies dat aspect wat Floris (5) en Hugo (3) bezig houdt. ,,Ik word archeoloog‘’, zegt de jongste en zijn broertje knikt ‘ik ook'. Op de vraag wat ze, gravende in Gastelse klei en zand, hopen bloot te leggen roepen ze in koor: dinosaurus skeletten.