Op zoek naar de Bruggenbouwer van Roosendaal

Een prijs voor iemand of een organisatie die dit jaar of afgelopen jaren een bijzonder initiatief op poten heeft gezet om een ander op wat voor manier dan ook te helpen. Er kunnen al mensen of organisaties worden genomineerd, de uitreiking zelf vindt op 5 november plaats in Parrotia.

Schaduw

Bullens: ,,We denken aan kleine initiatieven met grote impact, waarvan de bedenkers vaak in de schaduw blijven staan.’’ Volgens Bullens kan er gedacht worden aan een moeder die zelf activiteiten opzet om mensen en kinderen te helpen met leren lezen, maar ook aan bijvoorbeeld boodschappendiensten in coronatijden.

Aanmelden

De eerste aanmeldingen zijn volgens Bullens al binnengekomen. Wie iets of iemand voor die titel wil voordragen, kan daarvoor nu al een formulier invullen op de site: www.socialklus.nl/nomineer-een-bruggenbouwer. Dat kan tot uiterlijk 1 oktober.



Vervolgens komen de organiserende instellingen samen om de winnaar of winnaars te kiezen. Wat er voor de Bruggenbouwer in zit, behalve de eer? Dat houdt Bullens voorlopig nog even geheim. ,,Het enige wat we daarover kwijt willen is dat ie op 5 november is - de verjaardag van Roosendaal - en dat de avond in Parrotia gehouden wordt.’’