Op voldoende afstand blijven de glasvezelaanleggers werkzaam

STAMPERSGAT - Corona of niet, de aanleg van glasvezelnetwerk gaat op meerdere plaatsen in West-Brabant gewoon door. Ook aan de Noordzeedijk in Stampersgat, waar werknemers van het civieltechnisch bedrijf Lace Holland Steenbergen sleuven graven voor de kabels.

Het bedrijf zet voor de klus vooral arbeidsmigranten in. ,,Ook wij zijn voorzichtig‘’, zegt de opzichter, terwijl over de hele straat de groene kabels worden uitgerold. ,,We hoeven niet binnen te zijn bij de mensen, maar werken wel tegen de voorgevels aan. En als we toch aanbellen omdat er bijvoorbeeld een bloembak in de weg staat houden we voldoende afstand tot de bewoner.‘’

Snelle internet

Het bedrijf werkt in opdracht van Glasvezel Buitenaf. Na een grootscheepse wervingscampagne in het Westbrabantse buitengebied en kleinere dorpen als Stampersgat had het bedrijf voldoende aansluitingen om het snelle internet uit te rollen.

Het werk bestaat in eerste instantie uit leggen van kabels tot bij de woning. Daarna moet een monteur nog in de woning om de aansluiting definitief te maken. Mensen krijgen een brief met de datum waarop de monteur langs wil komen. Ze kunnen die datum vervolgens eventueel wijzigen.

Twee meter afstand

,,We hanteren daarbij strikte maatregelen”, aldus een woordvoerster van het bedrijf. De monteurs komen niet langs als iemand hoest, verkouden of ziek is. Ze houden twee meter afstand en vragen of mensen de deurklinken schoon willen maken. Ook vragen ze of bewoners in een andere ruimte willen wachten als ze het werk uitvoeren. ,,Bovendien kan de situatie van dag tot dag veranderen.‘’

Glasvezel Buitenaf constateert dat er mensen zijn die momenteel even geen monteur over de vloer willen hebben, ook al zijn ze niet ziek of verkouden. ,,Daar kan het later alsnog kosteloos gebeuren”, aldus de woordvoerster. ,,Gelukkig zien we ook dat mensen juist nu de afspraak in willen plannen omdat ze toch thuis zijn.”

De eerste huishoudens in het buitengebied van de Brabantse Wal en Halderberge zijn inmiddels aangesloten op glasvezel. In januari is Van Gelder Telecom gestart met het plaatsen van de eerste huisaansluitingen. Van de ruim 5000 adressen, waarvan 2100 met een glasvezelabonnement, zijn er op dit moment meer dan driehonderd aansluitingen gerealiseerd.