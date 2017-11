Op Roosendaalse golfbaan waait een nieuwe wind

ROOSENDAAL - Na het faillissement van de golfbaan in Roosendaal, krijgen 5 van de 22 personeelsleden geen nieuw contract. De nieuwe eigenaar Toine Berkelmans snijdt vooral in de horeca en de receptie, die is inmiddels gesloten. De personeelsleden die een contract krijgen aangeboden, treffen daarin andere voorwaarden.

,,Ik betaal niet iedereen hetzelfde salaris. Alles gaat volgens de CAO en er worden pensioenpremies afgedragen, dat gebeurde niet.''

De Oisterwijker Berkelmans heeft de naam van de Golfbaan De Stok inmiddels veranderd in Golfcentrum Roosendaal. ,,Omdat de naam De Stok niemand iets zegt. Rosada spreekt nog meer aan.'' Alle lidmaatschappen zijn ontbonden, iedereen kan opnieuw lid worden voor 650 euro per jaar, waarbij de resterende periode van 2017 gratis is.

Golfvereniging

De golfvereniging blijft welkom, maar Berkelmans gaat wel op zoek naar een betere balans tussen de wensen van de vereniging en die van de individuele leden. ,,Het kan niet zo zijn dat de leden erg vaak moeten wijken voor een wedstrijd van de vereniging. Ik ben hierover in overleg met de vereniging.''

Berkelmans kent de Roosendaalse golfbaan goed. Hij doet er het onderhoud. Wanneer hij op De Stok was, verbaasde hij zich steeds over de kansen die er liggen, maar niet worden gegrepen. Toen de geluiden van een naderend faillissement sterker werden, groeide zijn interesse om de golfbaan over te nemen.

Voor een prikkie kon ik het kopen'', zegt Berkelmans die ook in Dongen een golfbaan heeft. ,,Alleen de negen hectare grond is het al waard.''

Golfbanen

Berkelmans heeft veel kennis van golfbanen. Hij heeft er zo'n zeventig aangelegd. Daarnaast doet hij voor veel banen het onderhoud. De Oisterwijker zegt te weten wat de klant wil. ,,Mijn doelgroep is normale mensen. In Roosendaal wil ik de sport ook terugbrengen naar waar het vandaan komt. Er komt een nieuwe brug waardoor de gasten meteen in de brasserie terechtkomen en zich achter de bar melden, in plaats van bij een receptie. Dat scheelt me meteen honderd uur personeelskosten. Bovendien worden op deze manier drempels verwijderd en wordt het meteen duidelijk waar de bezoeker binnen moet zijn.''

Quote We gaan de driving range verlichten en uitbreiden zodat de speler op een app zijn balvlucht kan volgen Toine Berkelmans

Een grote kans voor de Roosendaalse baan is volgens Berkelmans de aanwezigheid van een oefenterrein, de driving range. ,,Daar wordt niks mee gedaan. Terwijl in deze regio 5.500 tot 6.000 golfers wonen en andere banen niet zo'n mooie afslagplaats hebben. We gaan deze verlichten en uitbreiden met faciliteiten zodat de speler op een app zijn balvlucht kan volgen. Een lidmaatschap wordt aangeboden voor het enkele gebruik van de driving range, zodat ze de het hele jaar ballen kunnen slaan.''

Gratis golfen in Dongen

Met bedrijfsuitjes hoopt de eigenaar op nieuwe aanwas en het lidmaatschap biedt de mogelijkheid om gratis in Dongen te golfen. Dat aanbod geldt voor de leden van Golfcentrum Dongen ook andersom. ,,Mensen vinden het leuk om eens elders te golfen en die gratis mogelijkheid is er nu.''

De golfbaan in Dongen heeft Berkelmans in 2013 overgenomen, ook uit een faillissement. ,,Daar hebben we inmiddels 525 leden.''