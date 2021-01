Op koopjesjacht via WhatsApp: zo verkopen winkels ondanks de lockdown toch kleding

Nu is het rennen en vliegen voor Mathijsen en haar personeel. Ze focussen zich volledig op het inpakken en bezorgen van dameskleding en sieraden. Wie in Roosendaal woont en voor 13.00 uur heeft besteld, krijgt het dezelfde middag nog thuisbezorgd. ,,Dat is vrij intensief want we doen dit zes dagen in de week,” vertelt ze. Voor de coronacrisis had de kledingwinkel al een webshop. ,,Zo verzonden we eerst gratis vanaf 50 euro, maar dit hebben we verlaagd naar 20 euro,” legt de eigenaresse uit.