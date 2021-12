Op kerstavond branden lichtjes bij oorlogsgraven

25 jaar na gemeentelijke herindeling ‘Het sentiment is dat in Standdaar­bui­ten minder kan dan in Zevenber­gen’

STANDAARBUITEN - Liever was Standdaarbuiten in 1997 aangesloten bij de gemeente Halderberge, want van oudsher was het dorp op Oudenbosch georiënteerd, dat slechts vier kilometer verderop ligt. Met het verder weg gelegen Zevenbergen was de natuurlijke band minder sterk. En nog steeds leeft een sentiment dat de Moerdijkse centrumgemeente naar verhouding het meeste geld krijgt.

23 december