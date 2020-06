Op jacht naar verstopte Happy Stones: ‘Dit zal Roosendaal zeker opfleuren’

Opfleuren

Dit initiatief komt uit de koker van Marianne van Zeggeren-Oostenrijk uit Roosendaal. ,,Mijn beste vriendin uit Fijnaart bracht mij eigenlijk op de hoogte van dit idee. Onder andere in Moerdijk en Willemstad gebeurt dit al sinds van de corona-uitbraak.’’ Ze vervolgt: ,,Aangezien ik de Facebookpagina Coronahulp Roosendaal heb opgezet leek het haar ook iets voor mij. Toen ben ik op onderzoek uit gegaan en in dacht ‘Inderdaad: wat een leuk idee! Dat zal Roosendaal zeker opfleuren’.’’

Groeien

,,Want dit is leuk om mee aan de slag te gaan en er weer in de buitenlucht op uit te trekken. Een ieder kan nu dus stenen maken en verspreiden en achterop de steen staat óf het Facebook logo met #HSR óf de naam Happy Stones RSD. Zodat zodra iemand de steen vindt, hij of zij dit kan delen op Facebook en de steen opnieuw kan verstoppen. En het is ook leuk om te zien dat jouw gemaakte steen is gevonden.’’