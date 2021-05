Op een terrasje in Roosendaal hoor je nog eens wat

Ik geloof dat het zaterdag 10 oktober was, dat we voor de laatste keer in het café zaten. Voor de laatste keer tappils dronken. Ik had woensdag 14 oktober ook nog een pilsje willen gaan drinken. Laatste kans, en dat soort smoesjes. Na ampel beraad thuis ben ik toen toch maar bij moeders gebleven en dat is achteraf heel verstandig gebleken.