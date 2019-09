Op een liter Sangria stuurt Sophie een cruiseschip de haven van Barcelona uit

Voor enkele maanden is de 22-jarige Gastelse aan wal, woont ze thuis bij pa en ma en haalt de banden met vrienden in West-Brabant weer aan. Maar vroeg of laat vaart ze weer uit. Op schepen, die iets te groot zijn voor de haven van het Koepelstadje. Alsof het niks is, navigeert Sophie cruiseschepen van wel 230 meter in en uit alle wereldhavens. Lachend: ,,Op een liter Sangria stuurde ik de Veendam de haven van Barcelona uit.’’



Of dat laatste op waarheid berust laat ze even in het midden. ,,Doet het altijd goed op een feestje.‘’ Haar werk neemt ze immers bloedserieus. Dat kan ook niet anders als je 2000 mensenlevens in handen hebt. Werken op een cruiseschip is een grote verantwoordelijkheid, vergt een ijzeren discipline.‘’