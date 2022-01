Op een handdoek na geen nieuwjaarsduiker te bekennen

Voor aanvang hadden zich twee deelnemers bij jongerenwerker Demi van Eck gemeld. ,,Die belden vanochtend helaas ook af‘’, zegt ze. Het bleef om elf uur inderdaad rustig aan de waterpicknicktafels in het haventje van Stampersgat. Opvallend, want voor jongeren is het een beetje een vaste hangplek geworden. Vooral in de zomer is het er altijd druk met jeugd, die dan als vanzelf het water in springen.