Op een elektronische chopper kriskras door Halderberge om ondernemers te steunen

OUD GASTEL - Drie motormuizen scheurden vrijdagmorgen met een gangetje van 25 in het uur door Halderberge. Aan het stuur: burgemeester Bernd Roks, wethouder Thomas Melisse en ondernemerskringvoorzitter Dankert Geene, initiatiefnemer van de toertocht. Onderweg stalden ze hun e-choppers, want daar reden ze op, bij vijf ondernemers.

Het stoere motorritje was bedoeld om een vijftal ondernemers een hart onder de riem te steken. Of ze dat nu nodig hadden of niet, maakte geen verschil. Bij het uitstippelen van de route wilde Geene vooral laten zien hoe inventief zijn collega's met de coronacrisis omgaan. ,,Zwaar hebben we het allemaal, dat weet het college ook. Het is bewonderenswaardig hoe onze ondernemers toch de moed niet verliezen en echt in de startblokken staan om straks de economie weer op gang te helpen.‘’

Burgemeester Roks onderschrijft dat. ,,Knap hoe een bedrijf als Coby, dat in de evenementenbranche zit, het hoofd boven water houdt en haar personeel weet te motiveren. En de Praxis Bouwmarkt in Oudenbosch, waar horecapersoneel wordt ingehuurd om de drukte de baas te kunnen. Het is goed om de verhalen aan te horen en als college zichtbaar te zijn.‘’

Het is niet alleen de steun die ondernemers van landelijke of lokale overheid krijgen, die de lange periode zonder wezenlijke inkomsten moet overbruggen, vooral de onderlinge steun houdt hen op de been. ,,Elke dag dat 't Veerhuis dicht blijft, kost exploitant Kevin van Vlimmeren geld‘’ zegt wethouder Melisse als het trio veilig en wel met de e-choppers terugkeert. ,,En toch is het glas niet halfvol. Kevin zoekt het bijvoorbeeld in de outdoor activiteiten, zoals deze comfortabele elektrische motorfietsen. Pracht vervoermiddel, waar hij komende zomer vast profijt uithaalt. Anderen zetten in op take aways. Het nieuwe ondernemerschap komt bovendrijven. Als gemeente kunnen we dat alleen maar ondersteunen.‘’

Dat bereiken gemeente en ondernemingskring vooral door zichtbaar te zijn voor het bedrijfsleven. ,,Want hoe machteloos ik als economisch wethouder soms toekijk, we moeten blijven investeren in onze winkelcentra, onze bedrijventerreinen. Opdat ze straks weer vol gas door kunnen zodra de rem er af kan.‘’

Kevin van Vlimmeren staat te popelen op het moment dat zijn Veerhuis weer open mag. ,,Maar eerst wacht ik op de volgende zending e-choppers. Alleen staan die nu in een container op de Evergreen in het Suezkanaal. Ook daar zal ik even geduld voor moeten hebben.‘’