Op dit bedrijf in Wouwse Plantage relaxen de runderen in het stro

‘Ontspannen’ omschrijft de sfeer die in de stal van de familie Mangelaars uit Wouwse Plantage hangt misschien nog wel het best. De stieren die hier gemest worden hebben de ruimte, liggen of staan op een dikke laag vers stro en genieten van een uitgebalanceerd menu dat ze dagelijks vers gemengd, voorgeschoteld krijgen. De voederbieten, mais en gras komen grotendeels van eigen grond.

Vleesboerderij Mangelaars is een kleinschalig bedrijf. De familie houdt ongeveer 150 stuks mestvee. Meer specifiek: 150 stuks Blonde d’Aquitaine en Parthenaise stieren, geboren en gezoogd in Frankrijk. In de stal in het buitengebied van de Wouwse Plantage worden ze verder gemest en van hieruit gaan ze naar de tussenhandelaar of ze gaan rechtstreeks naar de slachter in de buurt, waarna het vlees terugkomt om verkocht te worden in de winkel aan huis. Dat laatste geldt alleen voor het vlees van de Parthenaise runderen. Volgens Saskia ‘het meest spierrijke en smaakvolle vlees dat er is’.

Twee sterren Het vlees dat van de familie Mangelaars afkomt, voldoet aan het Beter Leven-keurmerk. Dat beoordeelt met een aantal sterren het dierenwelzijn. De familie Mangelaars heeft er twee. Dat betekent dat dieren meer ruimte hebben, op stro mogen liggen en als kalfje opgroeien in de wei bij hun moeder. Daarom halen Kees en Timothy hun dieren uit Frankrijk. Daar is de landbouwgrond minder duur en is er de ruimte om de dieren de wei in te laten. Het dikbilrund, dat Kees aanvankelijk mestte, komt niet in aanmerking omdat 2-sterren vlees niet afkomstig mag zijn van een kalveren die geboren worden via een keizersnee. Dat is bij de dikbil gebruikelijk.

Extra baan

Ondanks dat het geen sinecure is om voor 150 stieren te zorgen, hebben zowel vader Kees als zoon Timothy een baan naast het werk op de boerderij. Kees werkt als zzp’er in het agrarisch grondwerk en Timothy werkt bijna veertig uur per week als zzp’er in de bouw. De boerderijwinkel, waar naast het eigen Parthenaise-vlees ook varkensvlees verkocht wordt, is Saskia’s toko. Zij pakt bij de slager het vlees in en doet de verkoop. Door de week is dat op bestelling en op zaterdag is de winkel open.

Quote Met varkens had ik gewoon niet zoveel Kees Mangelaars Tot 2006 hield Kees melkkoeien. ,,Maar als bedrijf werden we te klein”, vertelt hij. ,,En de investeringskosten voor uitbreiding waren te hoog.” Kees groeide op tussen de koeien én de varkens, maar hij wist al vroeg dat hij liever met runderen werkte. ,,Met varkens had ik gewoon niet zoveel.”

De omschakeling van melkvee- naar mestveebedrijf betekent dat er niet langer twee keer per dag gemolken moet worden. Een wereld van verschil, vertelt Saskia. ,,We hebben er een bepaalde vrijheid mee teruggekregen. We zaten altijd vast aan het twee keer melken per dag. Als we een weekje op vakantie wilden, wat we altijd wel gewoon gedaan hebben, moesten we regelen dat een collega kwam melken. Maar als je eens ergens op een feestje was en het was gezellig, dan moesten we toch naar huis.”

Altijd wat te doen

Ook al is het werk nu anders, er is toch altijd werk. Dochter Charlotte verhuisde een tijdje geleden naar Roosendaal, waar ze werkt als hypotheekadviseur. En hoewel het nagenoeg onmogelijk is om nóg landelijker te wonen dan in het buitengebied van de Wouwse Plantage, mist ze juist in de stad de reuring. ,,Op de boerderij is er altijd wat te doen”, vertelt ze. ,,Als ik nu ’s avonds na het werk thuis kom, ben ik klaar.”

Ook Timothy gaat binnenkort op zichzelf wonen. Alleen gaat niet hij het huis uit, maar zijn ouders. ,,Nu ik bijna zestig ben, ga ik uiteindelijk het ouderlijkhuis uit”, grapt Kees. Hij en Saskia nemen het huis over van Saskia’s vader. Deze gaat op zijn beurt halverwege de straat wonen, waar hij een ander huisje heeft gekocht.

Volledig scherm Op het bedrijf van de familie Mangelaars liggen de runderen relaxed in het stro. © Pix4Profs / Jan Stads

Timothy heeft grootse plannen voor de middellange termijn. ,,Eerst een extra stal erbij, daarna dit huis slopen en een nieuw huis terugbouwen.” Een uitbreiding van 150 naar 250 stuks vee zou betekenen dat hij de verhouding tussen zijn werk in loondienst en werk op de boerderij kan verschuiven. ,,Nu is het zo dat ik het meeste bezig ben in de bouw, in de toekomst zou ik graag het meeste bezig zijn in mijn eigen bedrijf.” Maar voor het zover is, zullen er eerst nog wat plooien glad gestreken moeten worden. ,,We zitten hier dicht tegen de Brabantse wal aan”, legt hij uit. ,,Dat maakt het verkrijgen van een uitbreidingsvergunning lastig.”

Quote In de toekomst zou ik graag het meeste bezig zijn in mijn eigen bedrijf Timothy Mangelaars

In de stal zullen de dieren weinig meekrijgen van de verhuizingen. Kees en Timothy blijven voorlopig samen een maatschap vormen. Hoewel de huidige rassen (zie kader) volgens Kees ‘wat meer pit’ hebben dat de Dikbillen die hij hiervoor een tijdje gehad heeft, liggen ze er meestal relaxed bij. Wat niet wegneemt dat het uiteindelijk wel kolossen zijn van meer dan 900 kilogram die - bedoeld of onbedoeld - behoorlijk wat kracht kunnen zetten.

Stalen balk

Dat ondervond Timothy een tijd geleden toen hij in de stal bezig was met het vee en door een van de stieren met zijn hoofd tegen de stalen balk geduwd werd. Zowel een stalen balk als een stierenkop geven niet mee, ervoer de jonge boer aan den lijve. ,,Ik denk dat we even de honderd moeten bellen”, opperde de aanwezige Vlaamse dierenarts. ‘De honderd’, waarmee de veearts 112 bedoelt, werd niet ingeseind. Al zeiden de behandelaars op de spoedeisende hulp waar Timothy per auto naartoe is gebracht, dat hiervoor best een ambulance gebeld had mogen worden.

Gebroken jukbeen, gebroken tanden, een fikse buil en een hersenschudding hield Timothy over aan de stierenstoot. Inmiddels is alles alweer bijgetrokken. De vraag of de betreffende stier bij de eerstvolgende gelegenheid mee naar de slacht is gestuurd, lacht Timothy weg. ,,Ik kan het dier niks kwalijk nemen. Het was gewoon een schrikreactie, meer niet.”

