Op dinsdagochtend trouwen in Halderberge nu echt voor nop

Gratis

In Halderberge kregen de trouwpaartjes een rekening van 59 euro. Volgens een wet uit 1897 moet elke gemeente minstens één keer per week bruidsparen de mogelijkheid bieden om voor nop te trouwen. Dat kon in Halderberge op dinsdagochtend om half tien of tien uur. Gratis was echter niet geheel gratis.