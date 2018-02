Op de toekomstkaart van Pagnevaart nemen kerk en brink een prominente plaats in

Noord-Brabant heeft het stukje Oudenbosch uitgekozen in een leefbaarheidspilot onder de titel 'samen hart voor de zaak'. Pratende met Rijk Everts, Pim Kantebeen en GerhardMark van der Waal is het woord 'zaak' makkelijk te vervangen door 'wijk'. ,,We komen op voor onze wijkbewoners. In meerderheid kennen zij de leegstaande Pauluskerk een grote waarde toe'', zegt Van der Waal, ,,De kerk vormt in de perceptie van velen het hart waaromheen de buurt eind jaren zestig is ontwikkeld. Als vertegenwoordiger van het modern religieus erfgoed zou de Pauluskerk een waardevolle toevoeging zijn tot de bijzondere collectie van Oudenbosch.''

Balans

Van huis uit stedenbouwkundige, legt Van der Waal uit dat Pagnevaart de tweede nieuwbouwwijk van Oudenbosch was. ,,In een tijdsbestek van vijftien jaar werden hier 750 woningen, diverse scholen, een winkelcentrum en een parochiekerk vanuit de Bossche School ontwikkeld. Er is een goede balans toegepast tussen laagbouw, groen en ruimte.''

Bij dat laatste haakt buurtbewoner Pim Kantebeen aan. ,,Oudenbosch is organisch gegroeid rondom een brink. In wijk Pagnevaart zijn de terreinen van de sportvelden vrijgekomen en naar verwachting ook door een kleiner schoolgebouw voor het Markland College. Er is behoefte aan woningbouw enerzijds en leegstand in het winkelcentrum anderzijds. In ons plan kunnen in de wijk Pagnevaart 82 woningen gebouwd worden, die de groene structuur versterken.''

Lidl

In de visie van de bewoners zijn Pauluskerk en Brink onlosmakelijk met elkaar verbonden. Plannen, zoals van supermarktketen Lidl, om de leegstaande kerk te slopen en er een ruimere supermarkt voor in de plaats te bouwen, stuitten al lange tijd op veel weerstand. Volgens Kantebeen is het verhuisplan een gepasseerd station. ,,Gemeente en provincie willen het ook niet. Lidl kan, wat ons betreft, op het bestaande adres aan de Professor Mulderslaan aan de achterkant uitbreiden.''

Aan de Seringenstraat, direct achter het buurtwinkelcentrum in Pagnevaart ligt een terrein van Woonkwartier al vele jaren braak. ,,Het zou de woningcorporatie sieren als dit verwaarloosde gebied nieuw leven wordt ingeblazen. De straatnaam van deze mooie bloem is hier totaal misplaatst.''