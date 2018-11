Op de plek waar Roosendaal ontstond: de roerige historie van de St. Jan

VIDEO Hoe rolstoel­vrien­de­lijk is Landgoed Visdonk in Roosendaal?

8:01 ROOSENDAAL - Als we door het bos wandelen struikelen we allemaal wel eens bijna over een boomstronkje. Maar hoe toegankelijk is het bos voor mensen die in een rolstoel zitten? Els van der Made uit Made neemt op Landgoed Visdonk in Roosendaal de proef op de som.