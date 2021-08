Op de fiets van Nispen naar Parijs

NISPEN - Volgens Google Maps is de fietstocht van de kerk in Nispen naar de Champs-Élysées in Parijs 402 kilometer lang en doet een fietser daar ruim 21 uur over. Of die cijfers kloppen kunnen Stef Suijkerbuijk en zijn maat Thomas Bartelen over een week vertellen. Zij gaan zondag in één dag van Nispen naar Parijs fietsen.

Voor zichzelf, maar ook voor het goede doel Make-A-Wish. De mannen hoopten er 2.000 euro mee op te halen. Maar de teller staat inmiddels al op bijna 3.200 euro.

Bakker Suijkerbuijk is eigenlijk een voetballer, maar verruilde de bal een jaar geleden voor de fiets in verband met een blessure. Zijn vriend en boomkweker Thomas Bartelen was vroeger een veldrijder, maar stopte daarmee voor een opleiding.

Quote Ik appte Thomas toen ik een sanitaire stop maakte tijdens het kerstdiner en hij ging gelijk akkoord Stef Suijkerbuijk, Fietst naar Parijs

Suijkerbuijk: ,,Op kerstavond hoorde ik dat iemand uit de buurt 400 kilometer had gefietst. En van hier naar Parijs is ook 400 kilometer. Challenge accepted! Ik appte Thomas toen ik een sanitaire stop maakte tijdens het kerstdiner en hij ging gelijk akkoord.”

Marlou Suijkerbuijk legde de twee vijf goede doelen voor en ze kozen voor Make-A-Wish. Na heel veel trainingsuren is het zondag 5 september zo ver. Via makeawishnederland.org is te zien hoeveel de twee al hebben opgehaald.