Op bedrijventerrein Vijfhuizenberg in Roosendaal staan veertig percelen leeg; CDA pleit voor plan van aanpak om ondernemers te lokken

Bedrijventerrein Vijfhuizenberg ligt in het zuidwesten van Roosendaal, tegen de wijk Tolberg en tussen de spoorwegen Roosendaal-Antwerpen en Roosendaal-Bergen op Zoom. Kenmerkend is de combinatie van bedrijven en woningen. Het totale terrein omvat vijftien hectare.

Leegstand

CDA-raadslid Sebastiaan Hamans heeft uitgezocht dat er op veertig percelen sprake is van leegstand. ,,Sommige panden staan al jaren leeg. Wij begrijpen dat veel ondernemers die belangstelling hebben om wat te kopen, afhaken aangezien ze de financiering niet rond krijgen. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat de woningen vaak groot zijn en relatief duur. Misschien is het mogelijk dat er percelen kunnen worden opgesplitst of dat het verplichte aantal vierkante meter woonoppervlak omlaag wordt gebracht om de percelen aantrekkelijker voor ondernemers te maken. Of wellicht kunnen we een oplossing vinden buiten het bestemmingsplan en kunnen er gunstige leningen worden verstrekt", aldus Hamans.

Breder onderzoek

De CDA'er stelt voor een onderzoek te houden naar de mogelijkheden om de bedrijvigheid op Vijfhuizenberg te stimuleren. Wethouder Toine Theunis (Ruimtelijke Ordening) erkent dat er veel leegstand is. Aangezien er in de gemeente meerdere bedrijventerreinen zijn met een combinatie van wonen en werken, stelt Theunis voor het onderzoek niet alleen tot Vijfhuizenberg te beperken. ,,Het past prima in de vitalisering van dit soort bedrijvenparken." Volgens Hamans is het niet de bedoeling dat de combi van wonen en werken eraf wordt gehaald. ,,Dat is niet de insteek nee, maar we vinden het wel belangrijk dat er een oplossing komt voor dit complexe probleem. Hopelijk geeft een onderzoek antwoorden op onze vragen."