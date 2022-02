Oorlogsmonument Sint Willebrord krijgt eerbiedwaardiger plaats

Alles tot in de puntjes geregeld: zo gaat het eraan toe in arbeidsmi­gran­ten hotel Atik Village

ROOSENDAAL - Als we op vakantie naar de zon gaan, verwachten we dat alles tot in de puntjes geregeld is. Dat er een bus rijdt van het vliegveld naar het hotel, dat ons appartement aan kant is en dat de bedden netjes zijn opgedekt.

11 februari