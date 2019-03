Ook zorgen bij Progressief Halderberge over vervuilde grond op Hoevens schoolplein

In de grond is recentelijk het bestrijdingsmiddel DDT aangetroffen. De bodem moet eerst gesaneerd worden, pas daarna kan begonnen worden met de aanleg van de nieuwbouwwijk voor in totaal 26 woningen. Los van de vraag welke financiële gevolgen de vertraging voor toekomstige kopers, vraagt Progressief Halderberge of de gemeente een onherroepelijke omgevingsvergunning heeft verleend aan het bouwproject.

,,Bij een omgevingsvergunning zou een schoongrondverklaring moeten zitten, inclusief historisch onderzoek‘’, motiveert Frits Hartevelod van Progressief Halderberge de vraag. De DDT zou gebruikt zijn in de jaren zestig toen het terrein in gebruik was bij een boomkweker. Begin jaren zeventig kocht de gemeente Hoeven de grond en werd basisschool De Reuzelaar gebouwd.

De vervuiling zou onder de voormalige speelplaats zitten. Dat is volgens Harteveld een groot gebied, want het terrein bestond voor driekwart uit speelplaats. Hartveld wil weten hoe de gemeente ouders van kinderen, die jarenlang op het speelplein hebben gespeeld, informeert over eventuele gezondheidsrisico's in het verleden. ,,De gemeente stelt dat er nu geen risico's meer zijn omdat het terrein is afgeschermd. Dan vraag ik me af of dat vóór afscherming anders is geweest.‘’