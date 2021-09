Ook Wouwse Plantage heeft nu een Stamtafel

Samen bedacht en gebouwd: feestelij­ke opening van woonwijk de Reuzelaar in Hoeven

15 september HOEVEN - Eindelijk is het zo ver: de nieuwe wijk ‘De Reuzelaar’ in het Halderbergse Hoeven is feestelijk geopend door wethouder Hans Wierikx. De wijk is vernoemd naar de basisschool die 45 jaar in de kern van het dorp heeft gestaan, ook hét symbool van de wijk.