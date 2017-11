Ook treinstation is plasonvriendelijk in Roosendaal

,,Omdat wij de wc steeds moeten schoonmaken en ik toiletpapier moet aanvullen.'' In de stationshal is er geen openbaar toilet. Een briefje achter de ruit verwijst naar de fietsenstalling die Gerlach tussen het plakken van fietsbanden door beheert. Ook de vrouw in de kiosk van de stationshal verwijst de reiziger naar de overkant van de staat met een vriendelijk: ,,dan moet je bij de stalling zijn.''

Sleutel

,,Op het station horen er twee te zijn. In de drie jaar dat ik hier werk, heb ik nooit gezien dat ze allebei open zijn'', zeg Gerlach. Prorail-woordvoerder René Vegter bevestigt de aanwezigheid van twee toiletten. ,,Op het eiland in het midden ter hoogte van de perrons 3A en 4A. De sleutel kan worden afgehaald bij de kiosk op dat eiland. En als dat gesloten is, bij de kiosk in de stationshal'', zegt Vegter die zich verbaast over de verwijzingen in de hal naar de fietsenmaker. ,,Dat is niet volgens de afspraken met de beheerder van de hal.''