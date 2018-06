Ook schermen op Roosendaalse bedrijventerreinen... misschien met camera's

Op die schermen moet vooral informatie komen te staan over de bedrijventerreinen zelf, maar volgens parkmanager Pieter Wierckx van Majoppeveld zijn de borden ook voorzien van camera's. ,,Wie het bedrijventerrein op komt rijden, ziet zichzelf gelijk op die borden terug.''

Dat moet een afschrikwekkende werking hebben op mensen die zich op de bedrijventerreinen begeven voor zaken die het daglicht niet verdragen. Wierckx: ,,We laten kwaadwillenden gelijk weten dat we ze gezien hebben.''

Billboards

Het zijn dezelfde borden als de zes digitale billboards die iets meer dan een jaar geleden bij de verschillende invalswegen van Roosendaal geplaatst zijn. Daar wordt onder andere reclame over Roosendaal, Roosendaalse bedrijven en evenementen getoond. Reclame is op de borden bij Majoppeveld en Borchwerf I uit den boze, zegt Wierckx. ,,Alleen info over de bedrijventerreinen, dus bijvoorbeeld over omleidingen en wat we nog meer doen aan beveiliging.''

De camera komt in het roos-logo boven de schermen te zitten. In totaal gaat het vooralsnog om vier stuks. Bij Majoppeveld komen de schermen aan de Leemstraat en aan het Spectrum te staan. Volgens Wierckx' collega Olav Posthumus van Borchwerf I komen de schermen op 'zijn terrein' bij de afrit van de A17 en aan de Gastelseweg te staan. ,,En eventueel komt er een derde bij de entree aan de Scherpdeel.''

Privacy

Over het gebruik van de camera's is Posthumus wat terughoudender dan Wierckx: ,,Daar is sprake van, maar dat wordt ook juridisch nog getoetst. Zeker vanwege de nieuwe privacywet.'' Die verbiedt bijvoorbeeld dat dergelijke beelden ongevraagd opgeslagen worden.