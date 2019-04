Ook Rucphen krijgt ultradunne glasvezeldraadjes

RUCPHEN - We spreken voor een ‘tussenstandverhaal’ af bij het meest fotogenieke Point Of Presence (POP) van het Rucphense glasvezelnetwerk, dat bij de Heimolen aan de gelijknamige landelijk gelegen dreef.

Van die Points Of Presence staan er nog twee in het Rucphense buitengebied, eentje aan de Vorenseindseweg in Sprundel en eentje in de Roosendaalsebaan in Schijf.

Een POP is een speciaal geconditioneerde en op afstand te openen beveiligde kast waarin honderden aansluitingen van particuliere woningen samenkomen. In een centraal datacentrum aan de Argonweg in Roosendaal komen al die aansluitingen in een wereldwijd systeem samen.

Ultradunne kabeltjes kunnen enorme datastromen aan

Netwerkexploitant BreedbandBuitengebiedRucphen (BBR) legt de ultradunne glasvezelkabeltjes aan. Ultradun, want je kunt ze vergelijken met een haar, zegt commercieel manager Fred da Graça. ,,En daar kunnen enorme datastromen van internet, tv en vast telefoniesignaal doorheen. Zoveel, dat ze de komende 40 tot 60 jaar gebruikt kunnen worden, ook al gaan we met zijn allen nog veel meer internetten.”

Volledig scherm Glasvezelkabels zijn superdun, maar ook supersnel omdat ze op lichtsignalen werken © AD

Dat komt doordat de glasvezels op lichtsignalen werken, legt hij uit. ,,Als je een laser op een glasvezel zet, kun je dat signaal supersnel transporteren over enorme afstanden tot wel 100 kilometer. Met de snelheid van het licht. Niet te vergelijken met de oude kabels.”

Rucphens glasvezelnet in september klaar

De aanleg van het glasvezelnet in het buitengebied van de gemeente Rucphen begon in september 2018 en zal in september van dit jaar klaar zijn. Dat betekent dat er dan 700 mensen aangesloten zullen zijn op dat netwerk.

Maar zover is het nog niet. Want, al komen de nieuwe draadjes al bij zo’n tweehonderd mensen binnen, er wordt nog volop getest met een provider of de glasvezels wel naar behoren functioneren.

Quote Pas als er afspraken met de provider zijn gemaakt over de aanleg van routers en dergelijke, kunnen de schotels van de daken af. Fred da Graça, BreedbandBuitengebiedRucphen

,,Dat is twee weken geleden begonnen bij enkele mensen, maar pas als er afspraken met de provider zijn gemaakt over de aanleg van routers en dergelijke, kunnen ze echt aangesloten worden... En inderdaad, pas dan kunnen de schotels van de daken af.”

Er moet 110 kilometer sleuven gegraven worden

In totaal moet in Rucphen een sleuventracé van 110 kilometer gegraven worden, daarvan is 85 kilometer volbracht. Op een diepte van zestig centimeter, om eventuele beschadiging door zware landbouwwerktuigen zo klein mogelijk te houden.

Gemeente mag niet meebetalen vanwege open markt

Intussen doet 66 procent van de bewoners van het buitengebied mee. Zij moeten de eenmalige aansluitkosten van 1.495 euro zelf ophoesten. Sommige mensen betalen het in één keer, anderen betalen 12,50 per maand (los van de gebruikskosten).

Gemeenten mogen niet aan de aanleg meebetalen omdat glasvezelaanleg binnen de EU een open markt is. Dat betekent dat elk bedrijf gelijke kansen moet hebben om zo’n netwerk aan te leggen.