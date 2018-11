Ook Roosendaal heeft een Bij Bosshardt

De Roosendaalse Bij Bosshardt zit bij het winkelcentrum Lindenburg in de wijk Langdonk, schuin tegenover de Broedplaats. Bij Bosshardt opende maandag voor het eerst de deuren. Als het buurthuis een beetje op stoom is, volgt er volgens projectleider Marco Oudshoorn nog een officiële opening.

Sociale cohesie

Quote We waren op zoek naar een wijk waar wat te verbeteren valt op het gebied van sociale cohesie. Een wijk met relatief veel eenzaam­heid en veel verschil­len­de culturen Marco Oudshoorn, projectleider Volgens hem ontstonden de plannen voor een Bij Bosshardt in Roosendaal zo'n anderhalf jaar geleden. Oudshoorn: ,,We waren op zoek naar een wijk waar wat te verbeteren valt op het gebied van sociale cohesie. Een wijk met relatief veel eenzaamheid en veel verschillende culturen. Zo zijn we bij Langdonk uitgekomen.‘’ Via gesprekken met de gemeente en de woningstichting kwam het pand aan de Lindenburg in beeld.

Majoor

De Bij Bosshardts zijn in de geest van wijlen Leger des Heils-icoon majoor Bosshardt. Oudshoorn: ,,Zij was als geen ander in staat om mensen met elkaar te verbinden en was met iedereen goed in de omgang. Een van haar laatste wensen was een netwerk van buurthuizen als een soort huiskamers. Waar allerlei mensen terecht kunnen voor koffie, krantje en praatje. Daar schuiven ook professionals aan als wijkagenten en thuiszorgmedewerkers.‘’

Vrees

In Bergen op Zoom deed de komst van Bij Bosshardt behoorlijk wat stof opwaaien. Omwonenden vreesden dat er bij Bij Bosshardt verslaafden opgevangen zouden worden. Oudshoorn: ,,Ook dat is werk van het Leger des Heils, maar absoluut niet bij de Bij Bosshardts.‘’ In Roosendaal was volgens hem helemaal geen sprake van angst.