Roosendaal - Ook op Roosendaalse verdachten in het grote Belgisch-Nederlandse drugsonderzoek blijkt de justitie infiltranten te hebben ingezet. Een Belgische geheim agent sprak met de twee mannen bij de aflevering van een partij xtc in een woning in België.

De verdachten zijn R.B. (46) en M.O. (22). Zij zouden volgens de speurders vooral te maken hebben met de productie en handel in synthetische drugs, een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de internationale bende. Ook in het onderzoek op verondersteld bendeleider John H. (60) uit Sint Willebrord zette de politie een infiltrant in. Dat gebeurde bij de overdracht van 50 kilo cocaïne in Scheveningen.

Nispen

De Roosendaalse verdachten werden begin deze week aangehouden voor uitlevering aan België. Op dezelfde dag werd ook verdachte T.R. (56) uit Oudenbosch werd ingerekend. De trucker was eind 2016 al bij de Fiod in beeld. Bij een inval in een loods in Nispen werd toen een forse hoeveelheid chemicaliën in beslag genomen. R. werd destijds niet opgepakt.

Thuis

De advocaten Henk van Asselt en Mark Broere bevestigen de aanhouding van het drietal. Hun cliënten T.R. en R.B. zijn inmiddels weer thuis. De rechter-commissaris heeft hun voorlopige hechtenis geschorst in afwachting van de eerste rechtszaak over drie maanden in België. De derde verdachte blijft in de cel.

De advocaten zijn niet erg onder de indruk van het dossier dat ze tot nog toe hebben gekregen. ,,Er zijn verdenkingen, maar het is nog maar de vraag of die in België tot veroordelingen zullen leiden. Twee cliënten hebben een blanco strafblad.''

Sprundel

Een andere West-Brabantse verdachte is P.V. (51) uit Sprundel. De Fiod viel afgelopen zomer zijn stratenmakersbedrijf binnen tijdens een actie van de landelijke recherche in West-Brabant naar een vermoedelijke drugs- en witwasbende. Er waren die dag invallen op in totaal negen adressen in onder andere Sprundel, Drimmelen en Raamsdonksveer.

Springstof