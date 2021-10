Ook (over)bieden op de huurmarkt: 'Zo wordt het wel heel moeilijk een woning te vinden’

Een eengezinswoning van 123 vierkante meter. Vier slaapkamers, een badkamer en apart toilet. Op loopafstand van het centrum van Waalre. Susanne (28)* en haar vriend zagen zich er wel wonen. Tot bleek dat de 1500 euro huur per maand niet vaststond: het huis werd per bod verhuurd. ,,Dat voelde niet fair”, zegt de van oorsprong Roosendaalse. ,,Alsof je een poppetje bent en ze kijken hoeveel geld ze van je kunnen krijgen.”