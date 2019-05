Ook Oudenbosch heeft een Samenstichting: Pagnifique

Pauluskerk

Trots zijn ze, dat ze de verhuizing van Lidl naar de Brink hebben tegen kunnen houden: ,,Lidl gaat intern uitbreiden. Zij zullen een tijdelijke winkeltent op de Brink plaatsen. We gaan ervan uit dat de huurbaten van dat stuk Brink in de leefbaarheid geïnvesteerd worden. Zorgen hebben we om de verloederde flatjes van de Seringenstraat. We gaan daar graag over in gesprek met Woonkwartier.''

Lidl

Het is kwart over tien en het openingswoordje van de wethouders begint vanuit een grote container. Jan Mollen heeft het over het mooie Pagnevaart en stelt dat het allemaal in 2016 is begonnen met het verzoek van Lidl om hun supermarkt te mogen verplaatsen. ,,We zijn bezig met de toekomst. Overleg met de bewoners is een hele uitdaging. Wat we vandaag doen, kunnen we al snel realiseren.'' GerhardMark van der Waal heeft het over power to the people met Pagnifique als communicatie-instrument. De klinkers gaan er binnenkort allemaal uit en worden gebruikt voor bestrating bij het religieus erfgoed. De zwarte grond is opgespaard van de Pagnevaartweg. Met gras en bomen komt het er mooi uit te zien.