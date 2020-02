Ook op de Kwaok ziet Puitenol nog dubbel van de Joep-koorts

carnavalOUDENBOSCH - Oudenbosschenaren hadden altijd al ‘de koepel in de kop’, zoals ze in de omliggende dorpen wel eens zeggen. Maar sinds een week is daar ook nog de Zilveren Narrenkap bij gekomen. De zege van Kwaok-icoon Joep de Wildt op het Keiebijters Kletstoernooi ligt tijdens het Kwaokweekend bij elke Puit en Dikkop vooraan in de mond.

Apetrots is het koepelstadje op het tonpraotsucces van De Wildt (39), die geen podium beter kent dan dat van Fidei et Arti. Hij debuteerde als tiener al op de Kwaokavond en keerde sindsdien vaak terug met acts of als presentator.

Schitteren door afwezigheid

,,Het is gewoon geweldig voor Oudenbosch’ talent”, opent presentator Jan Verschuuren zaterdagavond de ‘grote Kwaok’. ,,Híer stond de wieg van Joep, maar vanavond is hij er niet bij omdat hij drie optredens heeft. Dus ik zou willen zeggen; goed je best doen, dan hou je er misschien wel een carrière aan over.”

Zo schittert de man van het moment dus door afwezigheid op de, traditioneel uitverkochte, carnavaleske bonte avond. Maar dat neemt niet weg dat hij domineert. Vroeg hoogtepunt is de ‘Roast of Joep de Wildt’; een reeks videoboodschappen van bekende tonpraoters als Andy Marcelissen en Rob Scheepers. Die laatste zit chagrijnig thuis nu al zijn optredens rond Carnaval zijn afgezegd: ,,Ze willen ineens allemaal toch liever Joep hebben.”

Banjeren door de Oudenbossche geschiedenis

Op een andere manier is de uitgerekte sketch van Kwaok-mastodonten Gerton Broos en Michael Bakkers, als twee hangouderen op een bankje op de kop van de haven, ook typerend voor de avond. In ruim een halfuur banjeren ze door de Oudenbossche geschiedenis, steeds weer weemoedig constaterend dat alles verandert. In het motto van dit jaar (‘We zien dubbel’) zit zelfs geen enkel woordje dialect, verzucht Bakkers.

Het Joep-effect

Wat ook is veranderd; nog niet zo lang geleden telde de Kwaokavond twintig tot dertig acts. Dit jaar zijn het er negen. De belangstelling van publiek is onverminderd groot, maar het clubje op het podium dunt uit en bestaat al jaren uit min of meer dezelfde gezichten. In dat opzicht is het bemoedigend dat de Jeugdkwaok van zondagmiddag ook op een uitpuilend Fidei et Arti kan rekenen. Daar moet tenslotte munt worden geslagen uit het Joep-effect.

Jonge tonpratertjes

Daar helpt De Wildt zelf graag aan mee; hij is de bevlogen presentator van de middag en bezocht in aanloop naar de Jeugdkwaok samen met Andy Marcelissen de Oudenbossche basisscholen voor lessen in tonpraoten. En met succes: tussen alle acts zitten liefst vijf jonge tonpratertjes. De kleine Arie Berk heeft de schoollessen maar meteen in de praktijk gebracht; hij tapt moppen in hoog tempo en neemt zijn eigen lengte voortdurend op de hak: ,,Ik ben al twaalf, maar ik mag nog steeds niet in de Python!”