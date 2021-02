Ook nu hoge nood in Roosendaal: ‘Maak het openbaar toilet in de Roselaar weer beschikbaar’

Aanleiding is een filmpje dat afgelopen weekend op Facebook verscheen. Daarin was te zien hoe een vrouw noodgedwongen haar behoefte deed op het terras voor een brasserie bij de Roselaar.



Door de coronamaatregelen is het openbare toilet in de Roselaar al vanaf half december dicht. Ook de publieke wc bij de naastgelegen fietsenstalling is dicht. Daardoor kunnen mensen met hoge nood nagenoeg nergens meer gratis terecht in de Roosendaalse binnenstad, behalve bij enkele ondernemers die een oogje toeknijpen.