Ook na megahit ‘Kind van de Duivel’ bleef Gastelaar Dr. Phunk nuchter

Met pretogen vertelt Jan Buijs over de beginjaren van zijn muzikale zoon Jordy, ook wel bekend als Dr. Phunk. Jordy, die in 2016 samen met Paul Elstak en Jebroer het hardstylenummer ‘Kind van de Duivel’ uitbracht, oefende vroeger zijn deuntjes op zijn kamer in het ouderlijk huis.



Inmiddels heeft hij een eigen studio in Dordrecht. Op doordeweekse dagen is hij daar van 10.00 tot 18.00 uur te vinden. Zit hij daar niet, dan staat hij ergens op de wereld te draaien of is hij in de woning van zijn ouders in Oud Gastel te vinden. “Ik woon hier nog steeds”, zegt Jordy. “Ik ben zoveel op reis, dat het niet zinvol zou zijn om een eigen huis te hebben.” Vader Jan vult aan: “Het is natuurlijk ook wel makkelijk zo. Het eten staat ’s avonds klaar.”