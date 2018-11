Ook ministerie geeft groen licht voor islamistische basisschool in Roosendaal, maar waar moet ie komen?

Daarmee staat in principe niets de komst van de school nog in de weg, de gemeenteraad gaf voor de zomervakantie al groen licht. Het is alleen nog steeds onduidelijk waar die school nu precies moet komen. De komende weken moet daar meer duidelijk over worden, zegt een tevreden directeur-bestuurder Mohamed Talbi van SIPO. ,,Ik hoop deze week contact met de wethouder in Roosendaal te hebben. Het zou fijn zijn als we hier nog in december over aan tafel kunnen zitten.‘’