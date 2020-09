Ook in Wouw gaat de stekker uit carnaval, volgend jaar niets te filmen in Paplaand

,,Grote groepen mensen bij elkaar brengen, met de restricties van anderhalve meter afstand tot elkaar, is op dit moment en waarschijnlijk ook voor langere tijd onverantwoord. Daarnaast zijn er ook nog grote onzekerheden over nog te treffen maatregelen. De beslissing van de overheid om alle verantwoordelijkheid voor het handhaven van alle maatregelen bij de organisatie neer te leggen, heeft meegespeeld in deze beslissing”, zegt vicevoorzitter Hans de Vogel van de Wouwse stichting.

Voor de stichting is het extra jammer, want de laatste jaren was er vooral groei te zien in de Wouwse optocht. Er waren meer grote en kleine wagens en ook het aantal groepen nam toe. Bijzondere aandacht was er voor de Wouwse kinderen. Op vrijdag was er de scholenoptocht en dat was voor de jeugd het hoogtepunt van het carnavalsfeest. Of er dit jaar een carnavalskrant zal verschijnen is op dit moment nog niet duidelijk.