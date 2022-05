Ook in Sri Lanka lezen ze straks het kinderboek van Joost uit Roosendaal

Van Ekeren is geboren in Sri Lanka, maar werd geadopteerd toen hij anderhalf was. Omdat hij vond dat adoptie weinig in kinderboeken voorkomt, verwerkte hij het heel subtiel in zijn boek Tido & Lali: Speeltuin naar de maan, dat hij begin 2021 uitbracht. ,,In het begin zie je dat de hoofdpersoon, een bruin jongetje, witte ouders heeft. Meer is het niet.”