‘Oók in Roosendaal zijn volop mooie gebouwen’: Nieuwe erfgoedprijs voor net-niet-monumenten

ROOSENDAAL - Wat mooi is, moet mooi blijven. En mag zeker niet verdwijnen. Om de eigenaren van waardevolle bebouwing in de gemeente Roosendaal daar ook van te overtuigen, komen gemeente en stichting Open Monumentendag (OMD) met een tweejaarlijkse erfgoedprijs.

Er ligt 2.500 euro klaar voor wie zijn of haar pand of huis in de afgelopen twee jaar het mooist heeft opgeknapt. Daarvoor moet het gebouw wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het minimaal een jaar of vijftig oud zijn en moet het enige cultuurhistorische waarde hebben.

Tegelijk komen rijksmonumenten in principe juist níet in aanmerking. ,,We willen graag bijzondere aandacht schenken aan de eigenaren die niet wettelijk verplicht zijn om hun pand in een bepaalde staat te herstellen of onderhouden, maar dat tóch doen”, legt OMD-voorzitter Theo Munnik uit. ,,We hopen dat met deze prijs nog meer te stimuleren.”

Quote Wat mooi is, moet je bewaren, of het nu een monument is of niet Theo Munnik, voorzitter stichting OMD

Want het valt Munnik op dat erfgoed leeft bij de burger. ,,Toen ik hier in 2001 kwam werken, hoorde ik ontzettend veel mensen over dat het zó zonde het was dat het Van Gend & Loos-pand bij het station was afgebroken. De gemeenteraad nam laatst ook een motie aan over beschermde dorps- en stadsgezichten, dit sluit daarop aan. Wat mooi is, moet je bewaren, of het nu een monument is of niet.”

Hoe werkt het?

Inwoners mogen zelf mooi opgeknapte panden aandragen, of het nu hun eigen huis is of een heel ander gebouw. Tot en met 8 augustus kunnen inzendingen worden verstuurd naar omdroosendaal@outlook.com onder vermelding van ‘Nominatie Erfgoedprijs’.

De OMD selecteert vervolgens een shortlist van ‘vijf of zes’ genomineerden, waarvan foto's worden geëxposeerd in de St. Jan. Daarna bepaalt een publieksstemming de winnaar. Het prijzengeld komt uit de zak van de gemeente en de prijs wordt elke twee jaar ‘op of rond’ Open Monumentendag uitgereikt. Dit jaar is de uitreiking op 15 september in de St. Jan.

Wat voor gebouwen?

Op wat voor gebouwen de vakjury speciaal let? Een doodgewoon rijtjeshuis van vijftig jaar oud zal niet meteen kans maken, geeft Munnik toe. ,,Hoewel sommige arbeiderswoningen in de originele staat wel degelijk waarde hebben, dus we sluiten het niet meteen uit. Maar of het nu een schoolgebouw is, een kroeg, of een winkel die op een goede manier tot appartementen is verbouwd; alles kan. Het moet alleen wel een bepaald karakter hebben.”

Quote Als je erop gaat letten, zie je veel mooi herstelde, kenmerken­de gebouwen Toine Theunis, wethouder

En zulke mooie net-niet-monumenten heeft de gemeente volop, zegt cultuurwethouder Toine Theunis, die enthousiast is over het initiatief. ,,Als je erop gaat letten, zie je veel mooi herstelde, kenmerkende gebouwen, waarbij het vakwerk echt opvalt.” Met een knipoog: ,,Ja, óók in Roosendaal.”