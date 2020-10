Ook hier daalt het aantal inbraken en niet omdat we meer thuis zijn: ‘Inbrekers switchen naar cybercrime’

Handbal­team krijgt dikke boete omdat sporthal verzaakt: 'Tegenstan­der 1,5 uur voor niets gereden’

17 oktober WOUW - Het gaat niet goed met sporthal De Omganck in Wouw sinds het beheer is overgenomen door Sportfondsen Nederland. Vaste huurders staan voor gesloten deuren, er wordt niet altijd goed schoongemaakt, er is geen wisselgeld en het bier is soms lauw.