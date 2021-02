Ook Heerle heeft een stamtafel: ‘Dit is een uitkomst’

HEERLE - Naast Wiekendael, Bloemschevaert en Waterland in Roosendaal en in het dorp Nispen heeft ook Heerle sinds woensdag een eigen stamtafel.

Met de opening van deze stamtafel in wijkhuis De Schalm in de kerk is zorginstelling Groehuysen een stapje dichterbij de uiteindelijke wens om in iedere Roosendaalse wijk en dorp een stamtafel te realiseren. De stamtafels beogen een ontmoetingsplek te zijn waar ouderen laagdrempelig terecht kunnen voor een praatje, kopje koffie, beweegactiviteiten, workshops of informatie. ,,Iedereen kan hier doen waar hij zin in heeft’’, stelt coördinator stamtafels Manuela Perinotto van Groenhuysen. ,,We passen ons aan de wensen van onze gasten aan.’’

Behoefte aan ontmoetingsplek

Vanwege de coronaperikelen is de stamtafel stil van start gegaan. ,,Geen officiële opening nu maar dat feestje houden we tegoed’’, belooft Perinotto. Op de eerste dag vertellen bezoekers duidelijke behoefte te hebben aan een informele ontmoetingsplek. ,,Ik kwam al vijf jaar in de Buurtkamer die hieraan vooraf ging’’, vertelt bezoekster Sien van Eekelen. Sien zit gezellig op anderhalve meter afstand met dorpsgenootje Rina Buermans aan tafel. ,,Vroeger kon je alleen in de ochtend terecht. Nu de hele woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur.’’

Voor Sien betekent haar bezoekje dat ze even niet alleen is en ook niet aan kwaaltjes hoeft te denken: ,,Ik woon alleen. Ook als ik ga wandelen kom ik momenteel niemand tegen. Dit is een uitkomst. Als het nu in mijn hoofd maar goed blijft gaan.’’

Alle stamtafels hebben om eventuele achteruitgang of zorgen van gasten op te merken een vaste professionele medewerkster van Groehuysen met een organisatorische en signalerende functie.