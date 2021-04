Ook Halderberge hamert op betere communicatie rond 380 kV: ‘Dit heeft impact’

OUDENBOSCH - Constant, geduldig, zorgvuldig, transparant én begrijpelijk. Zo hamert Halderberge nog eens nadrukkelijk op goede communicatie met omwonenden van en bedrijven aan het nieuwe 380kV-tracé Rilland-Tilburg. En dat is toch echt een taak voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) en netwerkbeheerder TenneT, vindt wethouder Hans Wierikx.

Na Roosendaal schrijft ook zijn gemeente een brief aan minister Bas van ‘t Wout. Gemeentes konden nog tot en met gisteren hun visie geven over het voorgestelde tracé, dat ter hoogte van Wouw in noordelijke richting afbuigt en dan pal langs de A17, deels over Borchwerf II, langs Oud Gastel richting Standdaarbuiten zal lopen.

Dat de lijn er komt, is zeker, weet Wierix. ,,Maar we vinden het belangrijk dat het proces zorgvuldig verloopt. Dit heeft impact. Ze moeten de betrokkenen goed uitleggen waarom welke keuzes worden gemaakt.” Juist omdat er veel én erg technische informatie op betrokkenen afkomt, kan een begrijpelijke uitleg door het ministerie en TenneT een hoop onrust voorkomen, vindt de wethouder. ,,Maar die communicatiebal ligt toch echt bij hen. Dat hebben we nog eens expliciet duidelijk gemaakt.”

Hoewel Halderberge het op de hoofdlijnen eens is met het voorstel van EZ en TenneT, vragen burgemeester en wethouders om de 'enorme impact’ voor hun gemeente zoveel mogelijk te verkleinen. Specifiek vraagt Halderberge aandacht voor de bedrijven op haar deel van bedrijventerrein Borchwerf II.

Die bedrijven vrezen niet alleen last van het magnetisch veld, maar balen ook van de masten en kabels voor hun deuren. Zij zitten juist langs de A17 als zichtlocatie, maar zijn bang dat eerst ‘een bouwput’ en vervolgens de masten het zicht vanaf de snelweg belemmeren. Als er inderdaad zichthinder ontstaat, moeten EZ en/of TenneT de ondernemers financieel compenseren, schrijft Halderberge aan Van ‘t Wout, overigens zelf woonachtig in Hoeven.

Ondergronds?

Waar Roosendaal eist dat de hoogspanningsleiding op haar grondgebied - en op het Halderbergse deel van Borchwerf II - volledig ondergronds wordt aangelegd, is Halderberge op dat vlak een stuk milder. Wierikx noemt het weliswaar de ‘ideale oplossing’ om alle kabels in de huidige buisleidingenstraat te leggen, maar weet ook dat al is besloten dat slechts 10 kilometer ondergronds mag worden aangelegd. En dat die al zijn vergeven, bij Bergen op Zoom.

Toch geeft ook Halderberge die optie nog niet helemaal op. ,,Als de techniek verbetert, of er ontstaan nieuwe inzichten, steken ook wij onze vinger op om daar gebruik van te maken. We willen dat daar aandacht voor blijft, want als hij ondergronds komt te liggen, geeft dat ook Halderberge verlichting.”