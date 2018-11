Ook gevaarlijke hond verdient goede opvang: deze Nispense vrouw wil er eentje beginnen

NISPEN/ETTEN-LEUR - Een apart asiel voor hoog-risicohonden. Dat is wat de Nispense Els Adams wil bereiken. ,,Elke hond heeft recht op leven.'' Dit weekend is er een snuffelmarkt in Etten-Leur om geld in te zamelen voor haar Big Smile Project.

'Om de haverklap staat er hier eentje aan de poort die zegt: 'mevrouw, ik heb een probleem'. Dan weet ik al hoe laat het is. Hij heeft een Stafford." Els Adams (56) vangt bij haar dierenopvang Stichting Dier en Project in Nispen al jaren allerlei rassen honden op. Omdat ze daar merkt dat er steeds meer zogenaamde hoog-risicohonden zijn die in geen enkel asiel meer terecht kunnen, is ze bezig met het oprichten van een nieuwe opvang. Speciaal voor honden met, volgens de Rijksoverheid, een hoog risico op agressief gedrag.

Quote Onverteer­baar dat hoog-risicohon­den worden afgemaakt ongeacht hun karakter, maar puur omdat ze in asielen worden geweigerd Els Adams ,,Het is onverteerbaar dat hoog-risicohonden worden afgemaakt ongeacht hun karakter, maar puur omdat ze in asielen worden geweigerd. Iedere hond heeft recht op leven'', zegt Adams. ,,Kijk, ik woon 'in' de opvang in Nispen. Hartstikke leuk. Maar ik ben inmiddels 56 en mijn man 60. We kunnen het ons niet veroorloven én zitten er niet op te wachten om over een paar jaar een achtertuin vol Staffords te hebben. Daarom zijn we op zoek naar een plek om een nieuwe opvang op te zetten, een laatste opvang ná reguliere opvang.''

Volgens hondendeskundige Martin Gaus is er, voor zover hij weet, nog geen opvang specifiek voor hoog-risicohonden. Gaus staat positief tegenover het idee van Adams. ,,Op voorwaarde dat er gespecialiseerde trainers en verzorgers zijn.”

Volgens Adams, de dierenbescherming en de hondendeskundige komen er steeds meer hoog-risicohonden in opvangen en asiels bij. Gaus: ,,Om de doodeenvoudige reden dat die honden straks alleen al door hun uiterlijk het stempel dragen niet in onze maatschappij te passen.'' Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming zegt daarover: ,,Het is helaas een gevolg van de populariteit van dergelijke honden.''

Negatieve verhalen

Hoog-risico honden zijn de laatste tijd regelmatig negatief in de media. ,,De goede verhalen hoor je niet. Alleen de zaken waarbij het misgaat'', zegt Adams. ,,Stafford-achtigen zijn van nature hele mensgerichte en lieve honden. Er gebeuren incidenten mee omdat mensen een hond net zo makkelijk af- als aanschaffen. De honden komen dan in een asiel terecht, waar ze te veel prikkels krijgen. Die kunnen ze niet verwerken en dat reageren ze af. De hond gedraagt zich binnen de muren van het reguliere asiel, dat niet getraind is om met zulk soort honden om te gaan, steeds slechter en slechter en krijgt uiteindelijk een spuitje. Om die reden nemen niet alle asielen hoog-risicohonden meer aan, waardoor baasjes de dieren domweg naar de dierenarts brengen voor een spuitje of de hond ergens dumpen.''

Big Smile Project

Quote Ons Big Smile Project richt zich op rasgroepen die worden gedood Els Adams De nieuwe opvang, die wordt opgericht onder de naam Big Smile Project, zorgt voor die 'uitgeprocedeerde asielhonden', zoals Adams ze noemt. Het gaat daarbij volgens haar om honden die bijvoorbeeld betrokken zijn bij een huisuitzetting of een incident. ,,Ons Big Smile project richt zich op rasgroepen die worden gedood.'' De nieuwe opvang moet beschikken over alle juiste faciliteiten: dichte tussenwanden en een vertrouwd gezicht voor iedere soort hond.

Het doel van het project is om een permanente, veilige woonplek voor de hond te creëren. Het liefst bij een nieuw baasje. Door dat baasje in spé goed voor te lichten over het ras, de geschiedenis van de hond en zijn karakterkenmerken, hoopt Adams dat menig hond succesvol wordt herplaatst.

Naar een geschikte plek voor de opvang wordt nog gezocht. De gemeenten Etten-Leur en Roosendaal kunnen nog niets zeggen over hun kijk op de opvang die, mogelijk, in hun gemeente wordt geopend. ,,Dat kan pas op het moment als we een vergunningaanvraag binnenkrijgen over een dergelijke opvang'', zegt woordvoerder Jeroen Steenmeijer namens beide gemeenten.

Snuffelmarkt