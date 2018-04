Ook gemeente Roosendaal wil terugkeer nostalgische kermis

Geen vonnis en dus geen ontruiming van Roosendaalse villa

9:00 ROOSENDAAL - Pierre de Jong heeft nog zeker vier weken extra de tijd om de villa aan de Wouwseweg 36 in Roosendaal op te ruimen. De rechter in Breda zou zoals aangekondigd woensdag een uitspraak doen of er nu wel of geen sprake is van een koopovereenkomst tussen gemeente (eigenaar) en huurder (familie De Jong), maar het vonnis is een maand vertraagd. De gemeente dreigt De Jong met uitzetting, maar komt pas in actie als er een vonnis ligt.