Ook dit jaar kunnen Roosendalers aanspraak maken op anti-inbraaksubsidie: ‘Er is nog steeds vraag naar’

ROOSENDAAL - Roosendalers die het inbrekers wat lastiger willen maken, kunnen ook dit jaar via de gemeente subsidie krijgen voor de aanschaf van extra of beter hang- en sluitwerk voor hun (koop-)woningen. Er ligt voor 2019 opnieuw een pot van 50.000 euro hiervoor klaar.

Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen de helft van de aanschafkosten voor dat hang- en sluitwerk terugkrijgen, met een maximum van 250 euro per adres.

Piek

Roosendaal kent deze subsidie sinds 2016. Aanleiding was toen een toename van het aantal inbraken in de gemeente. Vooral in de wijken Burgerhout, Kalsdonk en Kortendijk was het relatief vaak raak. Inwoners van deze wijk kregen dan ook voorrang op die subsidie. In 2017 sprong het ministerie van Veiligheid en Justitie eenmalig financieel bij.

Sinds 2018 regelt de gemeente deze subsidie volledig op eigen kracht. Voor 2018 werd 50.000 euro voor de maatregel uitgetrokken, nu bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal mét een koophuis. Huurders kunnen niet meedoen.

‘Veel vraag’

Er werden in 2018 uiteindelijk 2.100 brieven verstuurd om aandacht te vragen voor de subsidie. Uiteindelijk hebben zo'n 200 huishoudens uiteindelijk aanspraak gemaakt op dat potje. In 2018 is die niet helemaal opgegaan, zegt gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer. ,,Maar omdat er wel degelijk veel vraag is, is besloten daar toch mee door te gaan.'' Volgens Steenmeijer vult de gemeente het restant van 2018 opnieuw aan tot 50.000 euro.