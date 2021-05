Ook de perkjes rondom de Mariakapel kunnen er voorlopig weer even tegen

Al 10.000 handteke­nin­gen onder petitie Bredanaar voor verblijfs­ver­gun­ning zangeres Hanin

12 mei BREDA - Een petitie om de Syrische zangeres Hanin (18) - deelneemster aan de laatste The voice of Holland - een permanente verblijfsvergunning in Nederland te geven, is in ruim vier dagen tijd door ruim 10.000 mensen ondertekend. Initiatiefnemer Jan de Groen uit Breda is blij met alle steun, maar hoopt op nog veel meer krabbels.