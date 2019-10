Ook de gemeente Roosendaal houdt zorgen over opgeknapte rotonde Burgemeester Freijterslaan: ‘Maar dit was het maximaal haalbare’

Vier kwekerijen opgerold in Steenber­gen, Halsteren en Klundert: honderden planten geruimd

23 oktober In West-Brabant zijn woensdag vier hennepkwekerijen opgerold. In totaal zijn er zo'n 650 planten aangetroffen. De kwekerijen waren verstopt in een garage in Steenbergen, een slaapkamer in Steenbergen, een pand in Halsteren en een pand in Klundert.