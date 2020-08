Ook Cor Gabriëls verlaat de Roosendaalse Lijst

Andere baan

Toen kreeg Gabriëls een andere baan binnen het Ministerie van Defensie, die veel meer tijd ging kosten. Daardoor ontbrak hij vaker op raadsvergaderingen. ,,Dat begon te knagen. Ik had me sowieso al niet meer verkiesbaar willen stellen voor 2022, maar sinds begin dit jaar merkte ik ook dat ik het niet meer verantwoord vind om zo deze termijn vol te maken.’’

Opvolger

Gabriëls zit sinds 2010 in de Roosendaalse gemeenteraad, was bezig aan zijn derde termijn. Naast raadslid was hij ook lange tijd plaatsvervangend fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst. Daarnaast is hij sinds 2014 ook de vice-voorzitter van de gemeenteraad, wanneer de burgemeester die rol niet kan vervullen. Het is ook nog onzeker wie hem in deze rol opvolgt.