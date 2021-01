Ook brandweer Roosendaal heeft betere kazerne nodig, meerdere locaties in beeld

ROOSENDAAL/WOUW - Waar de nieuwe brandweerkazerne van Wouw nog dit jaar gebouwd kan worden, is het de vraag wanneer de brandweer van Roosendaal aan de beurt is voor een nieuw thuishonk. De kazerne aan de Laan van Brabant verkeert in minder goede staat, maar concrete plannen zijn er nog niet.

Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden met de Roosendaalse brandweerkazerne zijn. Dat er iets moet gebeuren staat vast. ‘De huidige kazerne is bouwtechnisch in een minder goede staat en nieuwbouw of grootschalige renovatie is noodzakelijk', schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad.

Nieuwbouw heeft in ieder geval de voorkeur van burgemeester Han van Midden, zo vertelde hij donderdagavond in de raadscommissie. In het huidige gebouw zijn er onder meer problemen met vocht, met name bij de slaapplekken. Renovatie zou volgens hem ‘een flinke som geld’ gaan kosten. ,,Dan vraag ik me af of je dat wel in een oude kazerne moet steken.”

Een nieuwe kazerne zou bovendien op een veiligere plek moeten komen dan de huidige locatie op de hoek Laan van Brabant/Burgemeester Freijterslaan. ,,Want het uitrukken van meerdere auto's met hoge snelheid over dat drukke kruispunt, is iets waar ik me regelmatig zorgen om maak. Bij renovatie zouden we ook moeten investeren in verkeersveiligheid.”

‘Investering is te overkomen’

Dat bij elkaar opgeteld maakt nieuwbouw wenselijk, volgens Van Midden. ,,Dat verdient ons korps. Ook omdat ze met steeds meer uitdagingen te maken krijgen, zoals elektrische auto's en straks ook waterstof. Onderschat ook niet hoe vaak ze voor reanimatie uitrukken in een vergrijzende samenleving.” Er zijn inmiddels meerdere locaties onderzocht. Welke dat zijn, wordt nog niet bekend gemaakt.

Nu het geld dat klaar lag voor de Roosendaalse kazerne in Wouw wordt uitgegeven, moet er voor Roosendaal wel eerst opnieuw naar centen worden gezocht. Van Midden kon donderdagavond nog niet zeggen waar hij die denkt te vinden. ,,Maar dit soort investeringen in maatschappelijk nut, wordt over veertig jaar uitgesmeerd. Dat is te overkomen, maar ik moet dat eerst nog met de wethouder financiën Toine Theunis bespreken.”

Vaker uitrukken

Wouw kan in ieder geval van start; de gemeenteraad hoeft de financiering voor de kazerne daar volgende maand alleen nog maar af te hameren. Doordat de nieuwe stek vlakbij de A58 ligt, verwacht de Wouwse vrijwillige brandweer straks vaker te mogen uitrukken dan de huidige veertig keer per jaar.