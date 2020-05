Ook Bibliotheek West-Brabant start weer op, maar boeken gaan nog wel in quarantaine

Eindelijk mogen er weer mensen in ‘zijn’ bibliotheek, ziet een opgeluchte Robin Bierens, manager publieke dienstverlening van de bieb. ,,Roosendaal is de eerste vestiging die open gaat. Van de week hopen we er nog één te kunnen heropenen. Oudenbosch, waarschijnlijk. En dan volgende week de rest. Ligt een beetje aan hoe snel al het beschermingsmateriaal geleverd wordt, dat is een gekkenhuis deze week.’’

Verlossende woord

Net als tal van andere instellingen moest de bieb half maart op slot vanwege de coronacrisis. En toen kwam daar vorige week ineens het verlossende woord dat de deuren weer open mochten. Bierens: ,,We zijn in de tussentijd wel altijd bereikbaar geweest voor onze klanten en we waren online erg actief. Lezingen, workshops... voorheen deden we dat in de bieb, maar die waren nu via internet te volgen.’’

Aanpassingen

Dat werkte allemaal prima, maar toch... Bierens is blij dat er nu voorzichtig weer begonnen kan worden met de terugkeer naar een gewone bieb. Op de eerste dagen is het in ieder geval een komen en gaan van lees-fanaten. Vooralsnog gelden er wel een hoop maatregelen. Zo mag er maar een maximaal aantal klanten in het gebouw aanwezig zijn. Verder geven pijlen en linten de looproutes aan.

Boekenquarantaine