Ook ATB-tocht Wouwse Plantage gaat niet door: ‘Fietsseizoen valt flink in duigen’

,,Tijdens het fietsen in de buitenlucht kun je natuurlijk best afstand houden”, vertelt Christ Boden van de organisatie. ,,Maar honderden mensen 's ochtends bij de inschrijvingen, of 's middags in de pauze; dat risico kunnen we nu gewoon niet lopen.”

Voor Zomerlust is de mountainbiketocht door de bosrijke natuur rond Wouwse Plantage traditioneel het hoogtepunt van het verenigingsjaar, met tussen de duizend en vijftienhonderd deelnemers. De tocht over onverharde paden, trekt voor een groot deel door gebied dat normaal niet toegankelijk is voor publiek en speciaal voor de gelegenheid wordt opengesteld.

Seizoen in duigen

Er is wel gekeken naar alternatieve manieren om de tocht tóch te organiseren, maar ook daarmee kon Zomerlust de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers niet garanderen. Uitstel is volgens de vereniging eveneens geen optie, omdat het onduidelijk is wanneer de coronasituatie zo'n evenement wél weer toelaat. ,,Het seizoen valt zo wel flink in duigen, ja”, zegt Boden. ,,De Vuelta komt niet hierheen, de Hel van de Pin is niet doorgegaan, en nu dit ook... Maar ja, dat geldt voor alle toertochten momenteel. De mensen begrijpen het ook wel.”

Het mislopen van het inschrijfgeld is bovendien een financiële domper voor Zomerlust. ,,Maar dat overleven we wel, hoor. De vereniging is financieel gezond.”