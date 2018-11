‘Ooh’s’ en ‘aah’s’ bij onthulling D’Ouwe Sok op 750 jarige verjaardag

ROOSENDAAL - Het hele jaar viert Roosendaal haar 750-jarig bestaan, maar maandag is dan officieel dé dag. Op 5 november 1268 werd voor het eerst in een akte ‘Rosendale’ genoemd.

D’Ouwe Sok, het kunstwerk voor het 750-jarig jubileum van Roosendaal werd door burgemeester Niederer, voorzitter stichting Roosendaal 750 jaar Cor Verbogt en de jongste en oudste jarige uit Roosendaal maandagmiddag onthuld op een mooie plek in het Emile van Loonpark.

De grote sok is door kunstenaars Léon Vermunt en Ruben van de Ven gemaakt uit de driehoeken die door Roosendalers zijn aangeleverd. In het werk worden historische spullen, die nog door Roosendalers kunnen worden aangeleverd in een doos bij de VVV, opgeslagen, die over 50 jaar weer tevoorschijn worden gehaald.

Vermunt en Van de Ven hadden het kunstwerk vorige week in slecht weer met veel regen op de sokkel geplaatst. Ze zijn erg tevreden over de eerste enthousiaste reacties na de onthulling.

,,We zijn erg blij hoe de Sok er uit ziet en nu op een prachtige plek in het park staat. De eerste reacties van alle mensen die hebben meegewerkt zijn erg lovend De ooh’s en aah's waren aan alle kanten te horen. Op de sokkel zal nog een plaquette komen met degene die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Als het goed is komt er nog een beukenhaag rond D’OuweSok te staan. En we hopen op verlichting,”vertellen Vermunt en Van de Ven nadat het beeld onthuld was.

Volledig scherm Vermunt en Van de Ven vertellen na de onthulling in emile van loonpark van het kunstwerk d’ouwe sok op de verjaardag van 750 jaar roosendaal. Foto alfred de bruin

In het kunstwerk is een tijdscapsule verwerkt, waarin nog allerlei historische artikelen door inwoners kunnen worden gestopt. Over 50 jaar gaat d’Ouwe Sok opnieuw open. Heel veel Roosendalers waren op de onthulling in het park afgekomen. De meesten waren heel benieuwd waar hun driehoekje op het beeld terecht was gekomen.

Volledig scherm Onder de naam ‘t Roosendaals Uurke was er onder anderen een optreden door het IQ Aarmoei-nieke. Foto Alfred de Bruin Speciaal voor ouderen was er maandagmiddag in De Kring een theatervoorstelling, georganiseerd door Stichting Roosendaal 750 jaar en zorginstelling Groenhuysen. Onder de naam ‘t Roosendaals Uurke was er onder anderen een optreden door het IQ Aarmoei-nieke, waar door de volle zaal massaal bij werd meegezongen. Stadsarchivaris Joss Hopstaken vertelde de ouderen over de lange geschiedenis van hun stad.

De Stichting Roosendaal 750 Jaar vierde in het Raadhuis de verjaardag van de stad met alle inwoners van de Gemeente Roosendaal die ook op deze dag jarig zijn. De zevenenvijftig jarigen, die zich hadden aangemeld werden voor de onthulling in het raadhuis in het zonnetje gezet en op het bordes door een grote band toegespeeld.

De Roosendaalse jarigen liepen daarna onder begeleiding van de carnavalsband naar de onthulling. Pieter Hasselton, maandag 60 jaar geworden, kan zich het 700-jarig jubileum nog herinneren. ,,Het was niet zo'n groot feest als tegenwoordig. Ik weet wel dat de kranten in 1968 met speciale bijlages kwamen, die ik nog steeds bewaar.”

,,Ik hoop het jubileum over 50 jaar ook weer mee te maken. Dan ben ik 110 jaar, dat moet toch mogelijk zijn.”