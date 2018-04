Ooggetuigen steekdrama Nieuwe Markt: 'Kinderen renden gillend weg'

ROOSENDAAL - Enkele uren nadat een man zichzelf midden op de Nieuwe Markt met een mes in de keel stak , is het alweer business as usual in de binnenstad. Kinderen spelen bij het water, winkeliers helpen hun klanten.

"Lekkere aardbeien", roept de eigenaar van de groente- en fruitkraam Van Hooijdonk. Klanten gaan er weg met tassen vol vers fruit. Niets herinnert meer aan het drama dat er eerder heeft plaatsgevonden.

Bloed wegspoelen

Wat begon als een gewone werkdag, kreeg een bizarre wending toen een man onder het bloed bij Rebel Outdoor van Dennis Crusio binnenliep. Die had tot dat moment niets gemerkt van alle commotie voor de deur, zijn medewerker Thomas Lauret ook niet. ,,Hij zat tot zijn ellebogen onder het bloed en heeft hier zijn armen gewassen. Dat bleek een politieman in burger te zijn. Even later kwam er nog een collega, ook onder het bloed'', vertelt Crusio. Hij vulde twee emmers met water om te helpen het bloed weg te spoelen, maar dat bleek onbegonnen werk. ,,Stond ik daar met mijn emmertjes. Gelukkig kwam even later de brandweer, die heeft het allemaal weggespoeld.''

Koksmes

Crusio heeft zijn winkel even gesloten om politie en hulpverleners gelegenheid te geven hun verslag te maken. Hij heeft gehoord dat de man, volgens omstanders een Somaliër, eerst heeft gesproken met de zwerver met een grote bult op zijn hoofd, die zich vaak in het centrum ophoudt. ,,Die liep weg, de man liep naar het midden van het plein sneed zich met een koksmes de hals door. Het was duidelijk iets wat hij van plan was. Maar waarom? En voor de ogen van al die kinderen die daar aan het spelen waren? Die speelden overigens alweer gewoon door, toen de brandweer en politie het plein aan het schoonspuiten waren.''

Crusio heeft grote bewondering voor de manier waarop de hulpverleners de situatie afgehandeld hebben. ,,Binnen no-time was alles keurig met doeken afgeschermd. Het verliep allemaal echt als een geoliede machine. Het heeft allemaal misschien een half uur geduurd. Toen is de man met de ambulance weggebracht.''

Onderuitgezakt op de grond

Erwin Deijkers van de groente- en fruitkraam Van Hooijdonk was net een bestelling weg aan het brengen, toen het gebeurde. ,,Ik liep er vlak achter langs en zag die man helemaal onder het bloed half onderuitgezakt op de grond zitten, hij werd ondersteund door een agent in burger. Er stond een fiets bij. Ik dacht dat hij met zijn fiets gevallen was en op zijn hoofd terechtgekomen.''

Het drama voltrok zich bij de glazen kubus die toegang tot de parkeergarage geeft. Dat is vlak voor de verhoging met trampolines waarop kinderen aan het spelen waren. ,,Ik zag wel hoe kinderen gillend wegrenden.'' Vanaf dat moment voltrok alles zich in razend tempo, vertelt hij. ,,Binnen de kortste tijd was er een ambulance en politieauto's, even later gevolgd door de traumahelikopter, nog een ambulance en de brandweer. ,,De parasol bij onze kraam waaide weg, toen de helikopter landde.''